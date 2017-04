SMTU apreendeu 16 veículos irregulares neste fim de semana

16 veículos, que faziam transporte irregular em pontos das Zonas Norte, Centro-Oeste e Centro de Manaus, foram apreendidos pela Superintendência Municipal de Transporte Urbanos (SMTU), durante fiscalizações realizadas neste sábado (22) e domingo (23).

Dos veículos apreendidos quatro eram táxi sem documentos obrigatórios, três micro-ônibus do transporte executivo com documentação atrasada, um que realizava frete sem autorização e oito mototáxis clandestinos. A fiscalização da SMTU percorreu vias dentro dos bairros e seguiu até o Centro, nas proximidades da Praça da Matriz.

O superintendente da SMTU, Audo Albuquerque da Costa, reafirmou o compromisso da Prefeitura de Manaus em combater a ilegalidade nos serviços de transporte. “Temos aumentado a frequência das fiscalizações o que tem resultado em um número de apreensões cada dia mais crescente. Essa atuação mais austera da fiscalização é uma das medidas anunciadas pelo prefeito, Arthur Virgílio Neto, no início do ano, que estamos cumprindo”, explicou

Para o mototaxista Aguinaldo da Silva Duarte, 45, a iniciativa é bem-vinda. “Antes percebemos uma queda no número de passageiros por causa dos irregulares, agora aumentou o número de passageiros com as blitz da SMTU”, afirmou.

