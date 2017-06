SMTU apreende veículos que fazem transporte irregular de passageiros

Em 20017 já foram apreendidos 1.094 veículos que faziam transporte ilegal de passageiros | Daniel Landazuri

Quatro motocicletas e uma Kombi, que não apresentavam cadastro junto a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) ou estavam com a documentação atrasada, foram apreendidas nas primeiras horas da ação de fiscalização que o órgão realiza na manhã desta sexta-feira (23), para coibir irregularidades nos serviços de transporte. A ação conta com o apoio de agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e da Polícia Militar.

As primeiras abordagens foram feitas na avenida Brasil, bairro Compensa e na garagem da rodoviária, na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, onde dezenas de taxistas que prestam serviço de transporte intermunicipal, foram orientados a deixar o local por não terem permissão de pegar passageiros naquela área.

“Muitos taxistas vêm para rodoviária trazendo passageiros de outros municípios e aqui se oferecem para levar as pessoas para outras viagens. Eles acabam tomando o nosso espaço. Essa fiscalização é ótima e tem que ser realizada com mais frequência”, disse o taxista João Frazão, permissionário há 30 anos.

O diretor de transportes urbanos da SMTU, Ronaldo Brito, explicou que as fiscalizações serão intensificadas de acordo com as denúncias levantadas pelo órgão. “Vamos cumprir com as determinações da prefeitura e da superintendência. Vamos reforçar os trabalhos e controlar os transportes irregulares para garantir a segurança da população. Iremos agir em todos os locais onde houver denúncia”, garantiu.

Os veículos apreendidos serão levados para o parqueamento da SMTU, na Zona Centro-Sul, onde passarão por análises de documentação e os proprietário terão um prazo para realizarem a regularização. O balanço de apreensões deve ser divulgado ainda nesta sexta.

Apreensões de 2017

Neste ano, já foram apreendidos 1.094 veículos. 729 mototáxis clandestinas, 156 táxis irregulares, 69 carros que faziam transportes ilegal de passageiros, além de 44 fretes clandestinos.

