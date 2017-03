SMTU apreende quase 300 veículos em situação irregular

Com o objetivo de retirar das ruas os meios de transporte que trafegam de forma irregular, a ‘Operação Transporte Legal’ apreendeu, pelo menos, 291 veículos em 15 dias. A ação, coordenada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), compreendeu o período de 15 a 30 de março e, se comparado ao mesmo período do ano anterior, o aumento de apreensões foi de 480%.

De acordo com o responsável pela pasta, Audo Albuquerque da Costa, a ideia é regularizar todos os modais da capital. “Queremos regularizar 100% das frotas em todos os modais. Quando retiramos de circulação o veículo clandestino, estamos beneficiando não apenas o operador regularizado, que busca aperfeiçoar os seus serviços, mas também a própria população que acaba correndo risco quando utiliza um condutor que, sequer, é habilitado”, ressaltou.

Ainda de acordo com o superintendente, as infrações mais recorrentes é a de transporte clandestino. A realização de serviços de transporte deve obedecer a legislação municipal que dispõe de regras específicas para a circulação de cada modal. Quando há descumprimento da lei, o veículo é apreendido e, além disso, há aplicação de multa, que pode ser de R$ 1.497,60 a R$ 3.993, em caso de reincidência.

A produtividade dessa ação representa 35% das atividades realizadas durante todo o ano de 2016. Outro ponto destacado foi que durante as fiscalizações os agentes do SMTU flagraram casos de condutores que não possuíam a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), veículos com restrição de furto e roubo, táxis clandestinos clonados utilizando o número da permissão de outro táxi regularizado, dentre outras situações. Dos 291 veículos apreendidos, 173 eram mototáxis, 47 táxis, 15 fretes carga, 14 lotações, 10 alternativos, 14 YetGo, 11 executivos, cinco fretamentos e duas conduções escolares.

O presidente da comissão de transporte da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Rozivaldo Cordovil (PTN), juntamente com os vereadores Diego Afonso (PDT) e Glória Carrate (PRP), participou das ações de fiscalização. “O fato é de grande importância e a Comissão de Transporte da Casa Legislativa não podia ficar à margem. Temos nos empenhado para buscar melhoria para a mobilidade urbana e trazer mais conforto e segurança aos usuários dos modais”, disse Cordovil.

Bárbara Costa

EM TEMPO