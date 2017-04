SMTU apreende carros do Uber durante operação

Uma operação realizada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) durante a véspera de feriado, nesta quinta-feira (13), nas zonas Norte, Oeste e Centro- Sul, apreendeu 14 veículos considerados irregulares para o transporte de passageiros na cidade.

De acordo com a assessoria da superintendência, ainda não é possível saber quantos dos carros apreendidos prestam serviços para a Uber. Isso porque a ação não teria o objetivo de coibir o trabalho da Uber, mas de apreender veículos ilegais de forma geral.

Um dos motoristas do Uber, que preferiu não se identificar, relatou como foi a abordagem da equipe da SMTU, por volta das 14h30 da quinta-feira, quando estava estacionado próximo a um hotel, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

“Solicitaram um carro pelo aplicativo e eu fui até o local, chegando lá haviam alguns taxistas que ficaram me encarando, e de repente vi um homem saindo de um carro vermelho, veio na minha direção e bateu forte no vidro do meu carro, fiquei assustado, pensei que fosse um assalto e arranquei, mas ele entrou novamente no carro e me seguiu até a avenida Castelo Branco, lá tive que parar e desceram cinco pessoas do carro, apenas dois fardados. Eles pediram para eu sair, tiraram a chave da ignição e disseram que iriam levar o carro porque eu estava fazendo transporte ilegal de passageiros, sendo que eu estava sozinho no carro”, conta o motorista que chegou a ligar para o suporte do Uber, mas mesmo assim teve o carro apreendido.

Em nota, a SMTU esclareceu que as fiscalizações feitas nas últimas semanas, fazem parte das ações de rotina do órgão.

“Em cumprimento às legislações municipais vigentes, faz parte da rotina da SMTU a realização de fiscalizações periódicas contra quaisquer serviços de transporte de passageiros não autorizado pelo município. Essas fiscalizações sempre aconteceram, antes mesmo do surgimento dos aplicativos em questão”, relata um dos trechos da nota.

O serviço que começou a operar na cidade na tarde da quarta-feira (12), chegou à capital amazonense, ao preço base de R$ 1,50 a bandeira e mais R$ 1,15 por quilômetro andado, mais R$ 0,15 por minuto.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, testemunhas filmam o momento em que um suposto motorista do Uber tem o carro apreendido pela equipe de fiscalização da SMTU.

No último final de semana, do dia 7 ao 9 de abril, 53 veículos que operavam de forma clandestina em serviços de transporte de passageiros, como mototáxis, táxis e van escolar foram apreendidos. A fiscalização faz parte da Operação “Transporte Legal”, realizada pela Prefeitura de Manaus que, desde o mês de março, intensificou o combate à irregularidades em diversos modais.

Laize Minelli

EM TEMPO