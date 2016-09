SMTU ajusta estrutura de estação para a retomada de integração

A Estação de Conexão C2, na Cachoerinha, Zona Sul, voltará a funcionar como terminal de integração nos próximos dias. Para isso, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) trabalha na montagem da estrutura que possibilitará o fechamento da estação. Estão sendo providenciadas a instalação de gradis e duas catracas nas entradas do terminal.

Para a retomada da integração física, desde a última semana, houve o retorno de 20 linhas que circulavam por fora da estação. Até quinta-feira (15), outras quatro deverão retornar. Com isso, 59 linhas de ônibus vão operar no espaço, mesmo número que circulava no T2 antes da reforma.

Após concluído o fechamento da estação, os usuários poderão trocar de ônibus sem pagar uma nova passagem. O retorno do sistema de integração física vem atender as solicitações dos usuários que utilizam o local.

“Muitos usuários não se adaptaram ao sistema de integração eletrônica e por isso a estação voltará a funcionar como terminal. O intuito é facilitar o deslocamento e dar mais comodidade aos usuários que hoje podem contar com um espaço totalmente revitalizado”, explicou o superintendente da SMTU, Thiago Balbi.

Com informações da assessoria