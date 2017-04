Site da PM amanhece hackeado

O site da Policia Militar do Amazonas foi hackeado na manhã dessa terça-feira (25). Os invasores colocaram um recado “Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele!” e “Corrupção há em todo lado, na Europa, EUA, Asia, Etc. Mas no Brasil corrupção virou cultura política. Luis A. R. Branco”.

O endereço eletrônico “https://www.pm.am.gov.br/” se encontra fora do ar. Ainda não se sabe quem foi o responsável pelo ato.

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que além do site da corporação, o movimento não identificado atingiu outros sites institucionais em todo o Brasil.

“Diretoria de Tecnologia da Informação da PMAM (DTI), imediatamente tomou as providências e identificou que a invasão só atingiu a interface da página inicial do site, os arquivos e documentos internos da instituição não foram atingidos”, diz a nota.

Conforme o DTI o site estará funcionando normalmente ainda nesta terça-feira (25).

Bárbara Costa

EM TEMPO