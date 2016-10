Síria e Rússia interrompem bombardeios em Aleppo

As forças russas e sírias interromperam nas últimas horas os ataques aéreos contra Aleppo para que a população e as milícias moderadas possam deixar a cidade. Esta é uma preparação para a trégua humanitária que vigorará por oito horas amanhã (20). As informações são da agência Ansa.

“O cessar-fogo antecipado dos bombardeios é necessário para introduzir a pausa humanitária de 20 de outubro”, explicou o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu.

O fim dos ataques aéreos têm como objetivo fazer com que a população, principalmente crianças e feridos, e milícias possam sair da cidade através de seis corredores montados para a evacuação. “Para o início da pausa humanitária, as tropas sírias serão retiradas a uma distância que permite os milicianos deixarem Aleppo sem obstáculos”, disse Shoigu. “A pausa garante a saída dos cidadãos de modo pacífico através de seis corredores e prepara a evacuação dos doentes e feridos de Aleppo”.

Agência Ansa