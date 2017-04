Síria acusa Israel de disparar mísseis perto de Damasco

A Síria acusou Israel de ter disparado nesta quinta-feira (27) mísseis em uma localidade perto do aeroporto internacional de Damasco, a 25 km da capital do país, provocando grandes explosões.

De acordo com rebeldes sírios e fontes de inteligência da região, o ataque atingiu um centro de armazenamento de armas operado pela facção libanesa Hizbullah, apoiada pelo Irã.

Em visita aos Estados Unidos, sem confirmar diretamente a autoria do ataque, o ministro da Inteligência israelense, Yisrael Katz, afirmou que a ação seria coerente com a política de seu país “para prevenir o contrabando de armas do Irã para o Hizbullah por meio da Síria.”

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, havia dito que em qualquer momento que recebesse “inteligência que indica uma intenção de transferir armas avançadas para o Hezbollah”, iria agir.

A ação desta quinta aumenta a tensão na região. Seria o segundo ataque de Israel em quatro dias contra alvos na Síria, onde o Hizbullah luta ao lado do regime de Bashar al-Assad na guerra civil iniciada há seis anos. As forças do ditador controlam Damasco.

Moradores da cidade relataram ter ouvido fortes estrondos na madrugada.

“Corri para a varanda e, ao olhar para o aeroporto, vi uma enorme bola de fogo”, relatou um homem de 47 anos que pediu para não ser identificado.

Horas após o bombardeio, as Forças Militares de Israel afirmaram que seu sistema de defesa antimísseis interceptou um drone com um projétil vindo da Síria pelas colunas de Golan. Segundo fonte do governo israelense, militares checam se era o artefato era russo ou sírio.

Com informações da assessoria