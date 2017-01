Sipam prevê chuva forte em Manaus nesta terça

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) emitiu alerta sobre a possibilidade de forte chuva atingir a capital amazonense ainda nesta terça-feira (17).

De acordo com o alerta, as imagens de satélite e do radar meteorológico de Manaus mostram a formação de áreas de instabilidade, na direção noroeste-sudeste, sobre e em volta da cidade.

“A previsão é que ocorram pancadas de chuva de intensidade moderada a forte em vários pontos da cidade. Estas pancadas de chuva deverão vir acompanhadas de trovoadas e poderão ocorrer eventuais rajadas de vento”, informa o Sipam.

A última chuva que atingiu a capital causou estragos e prejuízos à população de diversas zonas.

EM TEMPO