Sinusite tira Guerrero de jogo contra o Figueirense

O Flamengo terá um desfalque para partida contra o Figueirense, neste domingo (18), às 11h, pela 26ª rodada do Brasileirão. O camisa nove Guerrero se apresentou com febre e sinusite e foi descartado do duelo no Pacaembu, em São Paulo.

O atacante peruano foi medicado e será acompanhado pelos médicos do clube. O jogador não tem previsão de retorno. Por isso, Guerrero nem viajará com o grupo para capital paulista.

Existia uma disputa de vaga entre os centroavantes Guerrero e Leandro Damião para quem seria o titular no duelo que pode valer a liderança para o Flamengo no Campeonato Brasileiro.

Por Folhapress