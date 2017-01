Sinpol nega paralisação durante crise na segurança pública

Após o governador do Amazonas, José Melo, vetar parcialmente a emenda aprovada sobre a reestruturação remuneratória dos policiais civis, o presidente interino do Sindicato dos funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas (Sinpol-Am), Odirlei Araújo, afirmou que a categoria não vai parar. A negativa foi feita durante uma coletiva nesta segunda-feira (2).

O objetivo, segundo Araújo, é buscar diálogo com o governador para confirmar se o veto afeta o pagamento da terceira parcela da lei de reestruturação remuneratória. Ele informou que o deputado estadual, David Almeida (PSD), confirmou que o pagamento será efetuado no próximo dia 29 de janeiro mesmo após o veto.

“Estamos avaliando se vai ter prejuízo mesmo. A ideia agora é conversar com o governador e com os demais secretários para saber como fica a situação. Caso a categoria não receba o valor referido, buscaremos meios legais. Isso porque ainda há vários procedimentos antes de se implementar greve”, disse.

De acordo com Odirlei Araújo, os policias civis vão continuar suas atividades, principalmente, com a crise no sistema presidiário, após a rebelião que ocorreu no domingo (1º) no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

“Nós iremos continuar apoiando nesse momento crítico. Nosso objetivo é garantir a segurança dos cidadãos. Não temos nenhum indicativo de greve e nós continuaremos atendendo até que se resolva essa situação”, destacou.

A equipe de reportagem tentou entrar em contato com o Governo do Estado, por meio da assessoria, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

Apoio

A deputada estadual Alessandra Campêlo (PMDB) – que apoia os policiais civis, militares e também os bombeiros – lamentou o veto parcial e frisou que vai tomar as medidas necessárias para garantir o pagamento dos servidores da PC.

“O veto do governador à emenda é lamentável, um desrespeito ao Poder Legislativo. Do ponto de vista político, se trata de um ato infeliz porque os trabalhadores da segurança pública precisam é de uma sinalização de boa vontade do Governo, principalmente, nesse momento em que o setor vive uma crise sem precedentes no Estado. Vamos estudar as medidas cabíveis para tomarmos as providências necessárias”, comentou a deputada.

Emenda

No dia 22 de dezembro, a emenda foi aprovada por unanimidade, na qual previa o valor de R$ 45 milhões para pagamento da terceira parcela da reestruturação remuneratória dos policiais civis, independentemente da entrada nos cofres do Governo dos recursos provenientes da repatriação.

A justificativa do veto parcial ao Parágrafo Único do Artigo 15 é de que “contraria o interesse público”, pois prevê uma despesa sem indicar a fonte de receita para pagamento.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO