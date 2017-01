Sinetram recorre à Justiça para impedir greve dos rodoviários em Manaus

Após receber ofício informando sobre a greve no sistema de transporte público, que está agendada para a próxima terça-feira (17), o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) vai entrar com pedido de liminar na Justiça do Trabalho na próxima segunda-feira (16). A paralisação de 70% da frota está prevista para acontecer a partir das 4h e pode atingir mais de 500 mil pessoas.

A assessoria jurídica do Sinetram destacou que os motivos que os rodoviários defendem, para que a paralisação geral, já foram rejeitados pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em 2016. O assunto é referente aos Dissídio Coletivo de 2016, que tem data base até o dia 1º de maio e está sob análise do Tribunal Superior do Trabalho (TST). De acordo com a assessoria, o Sinetram ainda tem tempo para discutir essas questões.

A paralisação foi decidida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus (STTR), na última quinta-feira (12), durante assembleia geral. O vice-presidente, Josildo Oliveira, confirma que apenas 30% do transporte público vai operar a partir de terça.

“Fizemos tudo que a lei exige para fazermos a paralisação. Avisamos todos os órgãos e a sociedade em geral, então não iremos retroceder. Exigimos o pagamento dos dissídios que estão atrasados, entre outras necessidades da categoria. Só não vamos parar se tudo for resolvido antes”, disse.

Manoela Moura

EM TEMPO