Sinetram promete acionar a justiça em caso de greve dos rodoviários na segunda

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa que não foi notificado pelo Sindicato dos Rodoviários e desconhece os motivos pelo qual o mesmo insiste em realizar uma possível paralisação no sistema de transporte coletivo na próxima segunda-feira (22).

De acordo com o assessor jurídico do Sinetram, Fernando Borges, os salários dos trabalhadores estão em dias e a categoria recebeu um reajuste de 10%, média acima da inflação do período.

“Ficamos sabendo desses boatos de paralisação através da imprensa, pois não fomos notificados previamente sobre essa situação. Além disso, não sabemos por qual motivo se daria essa greve, já que os compromissos das empresas com os colaboradores estão todos em dia”, destacou Borges.

Ainda de acordo com o assessor, o Sinetram deve acionar a justiça, caso haja qualquer paralisação na segunda-feira, pedindo a irregularidade do movimento e punição aos envolvidos.

O Sindicato dos Rodoviários prometeu a greve alegando falta de reajuste salarial. Segundo o presidente da entidade, os trabalhadores já decidiram a paralisação em assembléia geral.

Com informações da assessoria

