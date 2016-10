Sinetram garante que transporte coletivo operou dentro da normalidade neste segundo turno

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa que o transporte coletivo gratuito operou normalmente, apesar de alguns problemas pontuais, solucionados assim que a instituição teve conhecimento. Conforme o acordado, as dez empresas operaram com frota do dia útil, ou seja, com mais de 1,3 mil ônibus nas ruas e aproximadamente 7 mil colaboradores em 223 linhas.

De acordo com o diretor da ACOP/Sinetram, Azarias Carvalho, o planejamento das operações para o segundo turno de votação foi feito em cima das estatísticas da última votação. Com isso, houve uma alteração no horário de intervalo dos colaboradores para às 8h e exatamente nesse horário houve um aumento na demanda, mas que foi contornado imediatamente pelas empresas.

“Como no primeiro turno observamos que o horário de pico foi entre 9h e 11h30, hoje nós decidimos mudar o horário de intervalo dos colaboradores para entre 8h às 9h, já que eles estavam trabalhando desde às 4h e, por lei, tem direito ao descanso. Porém, hoje a população decidiu ir votar cedo e tivemos que mudar o planejamento. Assim que recebemos a informação do aumento da demanda, nós contatamos os administradores de linha e orientamos o retorno imediato das atividades. A partir daí tudo transcorreu normalmente”, explica Carvalho.

O diretor ressalta, ainda, que não houve paralisação e nem omissão na prestação de serviço, conforme foi especulado.

“Não houve paralisação, foram apenas esses problemas pontuais em alguns terminais de linha, mas que foram solucionados”, finalizou.

Os números de passageiros transportados neste domingo deverão ser divulgados nesta segunda-feira (31).

Com informações da assessoria