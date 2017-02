Sinetram determina que ônibus deixem as ruas às 22h desta quinta

Após dois incêndios criminosos em menos de 24 horas em ônibus do transporte público de Manaus, o Sindicato das Empresas de Transportes de Manaus (Sinetram) informou, por meio de sua assessoria de comunicação, que todos os veículos serão recolhidos às 22h desta quinta-feira (23). A medida, segundo o órgão, é uma forma de manifestar repúdio contra as ações criminosas, além de cobrar mais segurança das polícias Civil e Militar do Amazonas.

Questionada sobre a possibilidade dos ônibus voltarem às garagens mais cedo nos próximos dias, a assessoria do Sinetram informou que, inicialmente, a medida será realizada apenas hoje.

Nesta noite, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) deslocou uma equipe para atender um novo chamado de ônibus incendiado em Manaus. Desta vez, segundo a assessoria do CBM-AM, um ônibus da linha 450 foi incendiado. O caso aconteceu no terminal da linha, situado às margens do Igarapé do Passarinho, Conjunto Galileia, bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade.

“Dois homens teriam realizado assalto aos coletivos e, em seguida, atearam fogo nos veículos. Uma equipe, que fica de sobreaviso na base Grande Circular, Zona Leste, foi deslocada para conter as chamas. Não há confirmação sobre feridos”, informou a assessoria do CBM-AM.

Este é o segundo caso de incêndio em ônibus em menos de 24h. O caso anterior aconteceu, na noite desta quarta-feira (22), por volta das 22h, na avenida Perimetral com a rua F, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. O incidente aconteceu próximo à estação de ônibus das linhas 079, 080 e 535.

O CBM-AM informou que o ônibus foi incendiado por populares da área durante uma manifestação. Há indícios de que a população se revoltou após o veículo apresentar uma pane mecânica.

A assessoria de comunicação da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) relatou que o comandante da instituição, coronel QOPM David de Souza Brandão, intensificou o trabalho de patrulhamento de policiais militares em terminais de linhas e Terminais de Integração situados em todas as zonas de Manaus.

Isac Sharlon

EM TEMPO