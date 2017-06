Sinetram aciona justiça para impedir greve de rodoviários

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) vai ingressar, na tarde desta terça-feira (20), com uma ação junto ao plantão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), para impedir mais uma greve do Sindicato dos Rodoviários, prevista para esta quarta-feira (21). O Sinetram foi notificado na tarde desta segunda (21).

“As empresas estão honrando todos os compromissos com seus colaboradores e por isso não veem motivos para mais uma greve, em que o principal prejudicado é a população usuária do serviço. Estamos trabalhando para impedir a greve e esperamos uma decisão favorável da justiça”, explica o assessor jurídico do Sinetram, Fernando Borges.

O transporte coletivo de Manaus opera com dez empresas, em 221 linhas, e transporta em média 800 mil pessoas por dia.

