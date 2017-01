Sinetram aciona justiça para impedir greve anunciada para esta terça

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), ingressou com uma ação na justiça, na manhã desta segunda-feira (16), para impedir uma possível paralisação dos rodoviários prevista para esta terça-feira (17). O indicativo foi sinalizado pela categoria na semana passada. Caso haja a paralisação, mais de 500 pessoas podem ser prejudicadas.

Em documento enviado à justiça, que está com a desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves, presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 11ª Região, o Sinetram pede que seja vetada a greve ou, caso seja deflagrada, pelo menos 70% da frota opere, pois se trata de um serviço essencial.

“Estamos aguardando o posicionamento da justiça e esperamos que a liminar seja favorável à população de Manaus que depende do transporte coletivo. A ação foi enviada hoje pela manhã e esperamos que ainda nesta segunda tenhamos um desfecho positivo”, destaca o assessor jurídico do Sinetram, Fernando Borges.

De acordo com a assessoria jurídica do Sinetram, a ameaça de greve se dá por motivos já rechaçados pelo TRT em decisões ano passado, referentes ao Dissídio Coletivo de 2016 que está sub judice no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Ainda segundo o departamento jurídico, a data base da categoria é apenas no da 1º de maio, e o Sinetram tem até lá para discutir essa questão com a categoria. O problema da segurança pública, outro motivo alegado pelo sindicato dos trabalhadores, é de responsabilidade do Estado, não cabendo as empresas serem responsabilizadas por isso, do ponto de vista trabalhista.

