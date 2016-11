Sinésio defende consórcio entre municípios para reforma de estradas e da rodoviária municipal

A criação de um consórcio entre municípios para realização de reformas nas principais estradas de acesso as cidades do interior foi defendida pelo deputado estadual Sinésio Campos (PT), nesta quinta-feira (10), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Segundo o parlamentar, é necessário fazer investimentos como a Ponte sobre o Rio Negro, a reforma da Rodoviária municipal e a duplicação da rodovia Manoel Urbano. Ele defendeu ainda que o estado e municípios se preocupem também com estradas que ligam Manaus a outros municípios.

Entre as rodovias que precisam das obras está a AM-010, no trecho que liga Manaus a Itacoatiara (a 211Km da capital), que é conhecida como ‘estrada da morte’.

“Tralhando em um consórcio entre os municípios nós vamos resolver e fazer com que essas demandas reprimidas sejam solucionadas”, disse o deputado.

Consórcios intermunicipais são parcerias entre municípios para a realização de ações conjuntas como obras de infraestrutura, construção e manutenção de estradas de uso comum dessas cidades. A medida pode gerar significativa economia para os municípios.

“Penso agora que temos que avançar na região metropolitana. Da forma que fizeram do outro lado do rio temos que fazer deste lado. A estrada que liga Manaus a Itacoatiara é a chamada ‘estrada da morte’. Nessa estrada diariamente tem acidentes onde famílias perdem seus parentes. E não adianta colocar ‘remendo novo em calça velha’ igual aqui em Manaus, todo dia tapa um buraco e você sai ‘pulando igual canguru’ de tanto remendo nesse asfalto. É preciso fazer uma obra de qualidade”, afirmou.

Rodoviária

No seu discurso, o deputado ainda criticou as condições da rodoviária de Manaus, que para ele “é uma vergonha”. Ele defendeu reformas urgentes no complexo, que segundo ele é uma das portas de entrada da capital amazonense.

Crematório

O deputado ainda defendeu que através de consórcio, o poder público e empresas possam construir um crematório em Manaus. Para ele, a prática de cremar pessoas é mais higiênica, não polui o solo, além de diminuir a demanda para os cemitérios.

Com informações da assessoria