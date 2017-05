Sinésio Campos é eleito o novo presidente do PT no AM

No 6° Congresso Nacional- Etapa Amazonas- PT, o deputado estadual, Sinésio Campos, se elegeu com uma vitória histórica a presidente do Partido dos Trabalhadores.

Na ocasião todas as tendências presentes no congresso, retiraram sua candidatura elegendo por aclamação Campos a presidente do PT.

Segundo Sinésio, sua vitória trás mais unidade ao Partido.“ O PT tem história e nosso objetivo é esse, de retornarmos a um partido que uni forças em prol do bem da sociedade”, disse o petista.

O congresso ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas ( Aleam), no auditório Belarmino Lins, nos dias, 6 e 7 de maio. No total, 293 delegados credenciados se fizeram presentes no congresso, votando para eleger a nova direção do partido a nível estadual e os delegados a nível nacional.

