Sine orienta sobre melhor horário de atendimento

Para garantir um atendimento mais ágil e seguro, o Sine Manaus orienta as pessoas que buscam uma vaga de emprego a estarem nos postos do Centro e da Cidade Nova, na Zona Norte, no horário entre 9h e 11h. O horário padrão de abertura das duas unidades ocorre às 7h e encerra às 13h, de segunda a sexta-feira.

“A orientação sobre o melhor horário de atendimento nos postos do Sine Manaus busca garantir a segurança das pes-soas que buscam o serviço e evitar que elas durmam em filas. Outro motivo é dar mais agilidade ao atendimento, já que entre 9h e 11h é quando o sistema do Ministério do Trabalho está mais rápido”, explicou a diretora do Sine Manaus, Mar-gareth Cavalcante.

Os dois postos atendem, em média, 900 pessoas por dia, mas o ápice do fluxo de trabalhadores ocorre logo na abertura das unidades, às 7h. A unidade do Sine no Centro fica na avenida Floriano Peixoto, nº 134, Edifício Garagem, e o da Ci-dade Nova, na avenida Max Teixeira, Nº 3.551.

Processo de seleção

Margareth enfatizou que a seleção do candidato a uma vaga ocorre unicamente pela análise do seu perfil profissional. “O processo de atendimento ocorre por meio de quatro passos nos quais o horário em que ele é atendido, desde que ocor-ra dentro do expediente, não influencia na sua seleção”, disse.

Pelo sistema de seleção no Sine, o primeiro passo é o trabalhador fazer seu cadastro no portal http://maisemprego.mte.gov.br. Em seguida, no segundo passo, o atendente do Sine consulta as vagas em aberto, verifi-cando se o candidato tem o perfil para as vagas disponíveis.

Caso o trabalhador se enquadre no perfil das vagas oferecidas no mesmo dia, o terceiro passo é encaminhar o traba-lhador para uma pré-seleção com testes práticos no próprio Sine. Se não houver vagas no mesmo dia da consulta, o traba-lhador é orientado a esperar pelo telefonema do call center do Sine em caso de novas ofertas de emprego.

Após a aprovação na pré-seleção do Sine, ocorre o quarto e último passo, quando o trabalhador é encaminhado à empresa para entrevista.