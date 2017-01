Sine oferta mais de 90 vagas para o gasoduto de Urucu

O Sine Manaus, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), está ofertando 94 vagas de emprego para trabalhar no Gasoduto de Urucu, no município de Coari (a 362 quilômetros da capital). As funções em aberto são para confeiteiro, camareira, governanta, açougueiro, ajudante de cozinha, chefe de limpeza e técnico de nutrição.

As vagas foram articuladas pela equipe da Semtrad junto à Petrobras. Todas as funções pedem experiência comprovada na área e o trabalho no gasoduto ocorre pelo sistema de revezamento de 14 dias no local de trabalho e 14 dias em casa.

Os interessados que atenderem ao perfil solicitado pela empresa devem acessar o Portal Mais Emprego, do Ministério do Trabalho, http://maisemprego.mte.gov.br, selecionar o link reservar vaga, imprimir a carta de reserva e se dirigir ao posto do Sine Manaus para qual a carta foi direcionada.

O Sine Manaus possui dois postos de atendimento: um no Centro, localizado na Avenida Floriano Peixoto, Nº 134, Edifício Garagem, e outro na Cidade Nova, na Avenida Max Teixeira, Nº 3.551.

Processo de seleção

A seleção do candidato a qualquer vaga de emprego ocorre unicamente pela análise do seu perfil profissional e não por indicação ou horário de chegada nos postos de atendimento. O processo de atendimento segue quatro passos que vai desde o cadastro até a definição do encaminhamento.

Pelo sistema de seleção no Sine, o primeiro passo é o trabalhador fazer seu cadastro no Portal Mais Emprego, que pode ser pela internet ou em um dos postos de atendimento.

Quando existem vagas confirmadas, como é o caso das ofertadas pela Petrobras, o trabalhador pode imprimir sua carta reserva pela internet ou ir nos postos de atendimento, que caracteriza o segundo passo.

Caso o trabalhador se enquadre no perfil das vagas oferecidas, o terceiro passo é encaminhá-lo para uma pré-seleção com testes práticos no próprio Sine.

Após a aprovação na pré-seleção do Sine, ocorre o quarto e último passo, que é o encaminhamento do trabalhador à empresa para entrevista, onde ocorrerá ou não a confirmação de sua contratação.

Vagas para Urucu

Função: Confeiteiro

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Experiência: 06 meses de Experiência em CTPS, conhecimento na área

Obs: Local de trabalho – Petrobras Urucu – Revezamento 14×14

Vagas: 16

Função: Camareira

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Experiência: 06 meses de Experiência em CTPS, conhecimento na área

Obs: Local de trabalho – Petrobras Urucu – Revezamento 14×14

Vagas: 42

Função: Governanta

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Experiência: 06 meses de Experiência em CTPS, conhecimento na área

Obs: Local de trabalho – Petrobras Urucu – Revezamento 14×14

Vagas: 4

Função: Açogueiro

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Experiência: 06 meses de Experiência em CTPS, conhecimento na área

Obs: Local de trabalho – Petrobras Urucu – Revezamento 14×14

Vagas: 8

Função: Meio oficial ( Ajudante de Cozinha)

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Experiência: 06 meses de Experiência em CTPS, conhecimento na área

Obs: Local de trabalho – Petrobras Urucu – Revezamento 14×14

Vagas: 8

Função: Encarregado de área (Chefe de Limpeza)

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Experiência: 06 meses de Experiência em CTPS, conhecimento na área

Obs: Local de trabalho – Petrobras Urucu – Revezamento 14×14

Vagas: 14

Função: Técnico de Nutrição (Assistente Técnico)

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Experiência: 06 meses de Experiência em CTPS, conhecimento na área

Obs: Local de trabalho – Petrobras Urucu – Revezamento 14×14

Vagas: 2

Com informações da assessoria