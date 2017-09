Sine Manaus realiza contratações para maior pizzaria do mundo em Manaus

Foram 5 dias de recrutamento e 14 candidatos selecionados para trabalhar na maior pizzaria delivery do mundo, a Domino´s, que irá inaugurar uma filial no final de setembro em Manaus. Para isso, a empresa utilizou o serviço de recrutamento do Sine Manaus, disponível gratuitamente para qualquer empresa interessada em selecionar candidatos para suas vagas de emprego.

“Fiz contato com o Sine Manaus e fui atendida de pronto e com muita agilidade e educação. Em três dias conseguimos organizar todo o processo de seleção, eu remotamente e toda a equipe do Sine Manaus unida em força-tarefa para que fosse feito o melhor”, conta Fernanda Soares, analista de Gente e Gestão do Grupo Trigo, holding que administra a marca Domino’s.

A diretora do Sine Manaus, Margareth Cavalcante, explica que o Sine Manaus tem um segmento exclusivo para empresas com pessoas qualificadas para fazer o recrutamento de qualquer vaga de emprego chamado Intermediação de Mão de Obras (IMO). “Hoje, temos o cadastro de trabalhadores de diversos segmentos, mas até para as vagas mais específicas nós vamos atrás e já entregamos com o perfil que a empresa está buscando”, ressalta Margareth.

Empresas interessadas no serviço, podem ligar para:

3651-6466, 3651-6467 ou 98842-2047.

EM TEMPO, com informações da assessoria.

