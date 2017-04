Sine Manaus Garajão transfere atendimento para outras unidades

O atendimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine Manaus), unidade que fica no Edifício-Garagem, mais conhecido como Garajão, será transferido temporariamente para outras unidades, nesta semana. Na madrugada de sexta-feira (21), a alagação ocorrida em alguns pontos do Centro, atingiu o prédio que passará por manutenção para melhor atender ao público.

Veja como será o atendimento nas outras unidades:

Sine Galeria Espírito Santo: somente para primeira e segunda vias da Carteira de Trabalho. Das 7h às 13h. O posto fica na esquina das ruas 24 de Maio e Joaquim Sarmento, no Centro.

Sine Manaus Cidade Nova: para emissões de carteira de trabalho, seguro-desemprego, cadastro pra vagas de emprego. Das 7h às 13h, na rua Max Teixeira, 3551, na Cidade Nova, Zona Norte.

Semmasdh: somente às sextas-feiras para emissão de carteira de trabalho. Das 7h às 13h, na Avenida Ayrão, esquina com a rua Ferreira Pena S/N°, no Centro.

Para quem nunca se cadastrou no Sine Manaus é importante fazer um pré-cadastro no endereço www.maisemprego.mte.gov.br para agilizar o atendimento.

A Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad) poderá ainda abrir novos postos de atendimento durante a semana e estima-se que o posto do Garajão retome as atividades normais a partir de maio.