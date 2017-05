Sine Manaus fará mutirão para emissão de carteiras de trabalho

O Sine Manaus Cidade Nova fará na próxima segunda-feira, (28), um mutirão para emissão de primeira e segunda vias de Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O atendimento será a partir das 7h e se estenderá até às 16h.

A diretora do Sine Manaus, Margareth Cavalcante, informa que o mutirão de atendimento faz parte da programação especial alusiva ao Mês do Trabalhador. “Esta atividade já estava na nossa programação, mas temos feito diversas outras atividades além do nosso atendimento regular nos postos”, ressalta a diretora. “Estamos em todas as ações do programa Prefeitura + Presente e atendemos também demandas solicitadas de comunidades específicas”, pontuou.

Neste sábado, das 8h às 12h, o Sine Manaus também estará presente na Escola Municipal Júlio César de Morais, no Riacho Doce, com agendamento para emissão de carteiras de trabalho e também com palestras de qualificação.

Fora da programação extra, os interessados podem procurar os postos de atendimento do Sine Manaus nos seguintes endereços: Posto Cidade Nova, na avenida Max Teixeira; Posto da Galeria Espírito Santo, no Centro; de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h; e na Semmasdh, na avenida Ayrão, neste mesmo horário, mas somente às sextas-feiras.

Como solicitar

Para solicitar a emissão da primeira via da carteira de trabalho é importante que os interessados tenham em mãos os seguintes documentos: comprovante de residência com CEP (contas de água, luz, telefone etc); RG, CPF, comprovação de estado civil (certidão de nascimento, para solteiros; ou de casamento, para casados).

Já para solicitar a segunda via da carteira, além dos documentos acima, é necessário levar também o número da carteira de trabalho anterior (cópia da ficha de registro com carimbo do CGC/CNPJ da empresa; termo de rescisão ou extrato de PIS ou FGTS). Em caso de mau estado de conservação, é importante levar a carteira a ser substituída; se o motivo foi furto, roubo ou perda, é preciso levar ainda o Boletim de Ocorrência (B.O

Com informações da assessoria