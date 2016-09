Sine Manaus busca parceria para aumentar ofertas de emprego

O Sine Manaus procurou os membros da Associação Comercial do Amazonas (ACA) para firmar uma parceria voltada à captação de vagas de emprego durante as festas de fim de ano. O encontro ocorreu nesta semana, na sede da associação, no Centro da cidade, durante uma reunião com a diretoria da instituição.

Vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), o Sine do município tem entre suas funções buscar mecanismos para garantir oportunidades aos trabalhadores.

“Não vamos esperar que somente as empresas nos procurem para disponibilizar vagas de temporários para o fim do ano. Estamos buscando parcerias com várias instituições para aumentar essa oferta e garantir que mais trabalhadores sejam recolocados no mercado”, disse a secretária da Semtrad, Ananda Carvalho.

O diretor-presidente da ACA, Ataliba David Antônio Filho, elogiou a iniciativa e prometeu repassar a demanda do Sine Manaus a outros empresários do comércio para suprir a necessidade de postos de trabalhos nas festas de fim de ano.

“Ficamos felizes em saber que o Sine Manaus tomou a iniciativa de nos procurar para se colocar como parceiro na seleção de trabalhadores temporários”, afirmou.

A coordenadora do Sine Manaus, Margareth Cavalcante, informou, durante a reunião na ACA, que a Semtrad disponibilizou o curso de ‘talento em vendas’ aos trabalhadores cadastrados no sistema nacional de emprego para garantir candidatos mais qualificados.

“Fizemos uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para que essas pessoas aumentem suas chances de recolocação no mercado e por outro lado o empregador tenha um quadro de pessoal mais qualificado”, explicou Margareth.

A gerente de intermediação de mão de obra do Sine Manaus, Letícia Mesquita, informou que, semanalmente, uma equipe do órgão visita empresas do Distrito Industrial e do comércio para aumentar a captação de vagas. Durante as festas de fim de ano, segundo ela, a oferta de oportunidades pode aumentar em quase 30%. “Estamos trabalhando para superar esse percentual”, completou.

Atualmente, o Sine Manaus possui em seu cadastro 103.895 mil trabalhadores. Por mês, o órgão atende 9.600 mil pessoas. Todos os meses são inseridos no mercado de trabalho, em média, 107 trabalhadores.

