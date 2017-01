Sine Manaus alerta sobre divulgação de falsas vagas de emprego em redes sociais

O Sine Manaus alerta a população sobre a divulgação e disseminação de vagas falsas de emprego nas redes sociais. Só na primeira semana do mês de janeiro, o órgão denunciou ao Facebook pelo menos cinco perfis falsos, com o nome da pasta, que compartilhavam vagas fictícias de trabalho.

Segundo o Sine, a divulgação das falsas vagas levava centenas de pessoas a procurarem os postos de atendimento. A diretora do órgão, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), Margareth Cavalcante, informou que a secretaria só divulga vagas em sua própria página oficial (facebook/SemtradManaus), onde são compartilhados links do site do Sine do município (http://sine.manaus.am.gov.br/vagas/), que levam para mais informações detalhadas sobre as vagas ofertadas.

“O Sine Manaus não tem página no Facebook porque optamos por concentrar as informações na fan page da Semtrad. Portanto, os perfis que existem com esse termo são falsos e os casos já foram repassados ao Facebook para remoção”, explicou Margareth.

Segundo ela, é relativamente fácil identificar quando existem indícios de fraude na divulgação de vagas. Para isso, ela citou como exemplo casos em que empresas multinacionais aparecem empregando centenas de trabalhadores em um período considerado atípico.

“Tivemos o caso em que uma empresa multinacional do Distrito Industrial aparecia em um post contratando 500 trabalhadores e a informação dizia que a seleção ocorreria no Sine, do edifício Garagem (Centro)”, apontou a diretora.

Ela informou que considerou a divulgação estranha por conta do atual momento difícil da economia e por ser uma contratação em massa no primeiro mês do ano. Geralmente, nesse período, as empresas estão retomando a produção em baixa escala. A diretora entrou em contato com a empresa e foi informada que a informação era falsa.

Em caso de dúvidas sobre vagas ofertadas e direcionadas aos postos do Sine Manaus, a Semtrad orienta o trabalhador a ligar para o número (92) 3215-4700, no horário de 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.

Com informações da assessoria