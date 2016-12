Sine de Iranduba não abre as portas nesta quinta-feira

De acordo com um morador de Iranduba que não quis ter o nome divulgado com medo de represálias, o prédio do Sistema Nacional de Empregos (Sine) não abriu hoje pela manhã. O homem contou que estava em frente ao órgão desde às três da manhã, para guardar lugar na fila. Ele havia levado a filha para dar entrada em um documento de identidade. Mas às 8 da desta quinta-feira (22), as portas do Sine não abriram como de costume.

“As escolas aqui do município estão exigindo documento de identidade das crianças para fazer as matrículas. Vim correr atrás disso hoje cedo e encontrei o sine de portas fechadas. Aí complica a vida da gente”, comentou.



Nota de esclarecimento

Artur Cesar, assessor de imprensa da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), informou que vai apurar os fatos. A Setrab esclareceu ainda que não tem conhecimento de qualquer problema operacional que tenha impedido o Sine de Iranduba de realizar seus trabalhos de rotina. A secretaria afirmou também que até o momento não há previsão de recesso neste período de fim de ano.

Portal EM TEMPO