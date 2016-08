Sine cadastra para vagas de emprego em Manaus

Os serviços do Sine Manaus serão levados às Zonas Norte e Sul da cidade neste sábado, 25, durante duas ações de cidadania, realizadas pela Prefeitura de Manaus. No atendimento, estão previstos os serviços de cadastro para vagas de emprego e orientação sobre o acesso ao Seguro Desemprego.

A primeira ação ocorrerá no Sindicato dos Funcionários da Polícia do Amazonas (Sinpol), no bairro Petrópolis, Zona Sul, e é organizada pela Ouvidoria Geral do Município, com o tema “Direitos e deveres do cidadão, durante abordagem da Polícia Civil”.

“O público alvo são os moradores do próprio bairro e comunidades adjacentes, como a de São Sebastião, beneficiários da área de intervenção do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim)”, explicou a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), Ananda Carvalho.

Na segunda ação, os funcionários do Sine Manaus estarão na sede da Confederação Nacional das Associações de Moradores (Conam), na rua Serra do Rio Negro, 73, Comunidade Rio Piorini, na Zona Norte. Essa é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh).

As duas ações serão realizadas das 8h às 12h. “Atendemos a mais esta solicitação dos nossos parceiros e aproveitaremos os dois eventos para dar oportunidades do cadastro para vagas disponibilizadas por empresas nos dois extremos da cidade”, completou Ananda.

Atendimento

No último sábado (18), o Sine Manaus esteve na Ação da Cidadania organizada pela Ouvidoria Municipal no bairro Tarumã, Zona Oeste, onde dezenas de pessoas receberam atendimento e outras receberam orientação sobre o Seguro Desemprego.

