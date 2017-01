Sine altera horário de atendimento para garantir mais segurança aos trabalhadores

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad) mudou o horário de atendimento dos postos do Sine Manaus, no Centro e na Cidade Nova, para garantir mais segurança aos trabalhadores. A partir desta segunda-feira (9) os postos abrirão às 7h, e não mais às 6h30, e continuarão encerrando o atendimento às 13h.

A unidade do Sine no Centro está localizada na avenida Floriano Peixoto, Nº 134, Edifício Garagem, e o da Cidade Nova, na avenida Max Teixeira, Nº 3.551. Os dois postos atendem, em média, 900 pessoas por dia, de segunda a sexta-feira. O Sine Centro é o que recebe mais trabalhadores, uma média de 600, diariamente.

Segundo a secretária da Semtrad, Ananda Carvalho, a mudança ocorreu porque antes das 7h da manhã as áreas do Centro e da avenida Max Teixeira ficam muito desertas, aumentando o risco de assaltos aos trabalhadores e servidores do Sine Manaus. “Diante das informações que saíram na imprensa sobre a incidência de assaltos a locais abertos ao público, adotamos essa medida preventivas de segurança”, informou Ananda.

A secretária reiterou a importância dos trabalhadores chegarem aos postos do Sine Manaus somente no horário de atendimento e evitar dormirem em filas em frente durante a madrugada.

“Com a mudança que realizamos no formato de atendimento, no ano passado, é totalmente desnecessário o trabalhador dormir na fila já que o número de sua senha não influenciará na sua seleção, mas será analisado se o perfil profissional dele atende à demanda solicitada pela empresa”, explicou Ananda.

Internet

Se o trabalhador busca apenas o serviço de consulta de vagas no Sine Manaus e fez o cadastro no sistema em um dos postos de atendimento, ele pode obter a informação pela internet. Para isso, basta acessar o Portal Mais Emprego, do Ministério do Trabalho, http://maisemprego.mte.gov.br.

No portal, deve selecionar o “Estado” e a “Cidade” de origem, digitar o login (que é o número do PIS) e a senha cadastrada no Sine Manaus. Em seguida, é só acessar o link “Vagas de Emprego”. Se a vaga interessar ao trabalhador, ele deverá selecionar o menu “Selecionar Vaga” e se dirigir ao Posto do Sine Manaus mais próximo de sua casa, com a carta emita pelo portal.

Para todas as vagas de emprego no Sine Manaus, faz-se necessário a apresentação de documentos pessoais necessários para cadastro e seleção, como RG, CPF, CTPS, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens).

Com informações da assessoria