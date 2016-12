Sinduscon vai interditar obra no Adrianópolis e exige melhores condições de trabalho

A construção de uma obra deve ser interditada na manhã desta quarta-feira (14), de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon). No local, segundo Cícero Custódio, presidente da entidade, aproximadamente de 300 funcionários estão trabalhando sem carteira assinada e sem os equipamentos de segurança adequados.

A obra fica localizada na rua Fortaleza, entre as ruas Recife e Paraíba, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, área nobre da capital. Sete empresas atuam no local da obra, onde está previsto a construção de um prédio comercial de vinte andares. Custódio preferiu manter o nome das empresas em sigilo para, segundo ele, não “espantar” o ato preparado para amanhã.

“Recebemos a denúncia após uma ação de conscientização no local desta obra, onde os próprios funcionários nos procuraram para reivindicar a falta de registros na carteira de trabalho, auxilio de cestas básicas, a falta de equipamentos de segurança. Eles também disseram que estão trabalhando além da carga horária”, explicou Custódio, afirmando que as empresas serão notificadas e que a interdição do local deve seguir por tempo indeterminado.

“Precisamos que os responsáveis regularizem todas as operações”, disse o presidente do Sinduscon.

Cícero informou ainda que o Ministério Público do Trabalho (MPT) não vem atuando constantemente nas fiscalizações das obras pela cidade e que Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial, Construção e Montagem de Gasoduto e Oleoduto e Engenharia Consultiva de Manaus- AM (Sintracomec-AM) já acionou o órgão para estar presente no local durante a ação a ser realizada por volta das 6h, desta quarta.

Portal EM TEMPO