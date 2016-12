Sindicato fala em ‘descaso’ com desaparecimento de delegado

Na tarde desta quinta-feira o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Amazonas (SINDEPOL-AM), Rafael Costa, divulgou um vídeo demonstrando indignação com o que ele chamou de “descaso” com o desaparecimento do delegado Thiago Garcez, titular da delegacia de Coari.

O presidente do sindicato considerou insuficientes os esforços que a Secretaria de Segurança tem feito para encontrar o delegado desaparecido desde há aproximadamente 72 horas.

“A situação é institucional, quem estava lá era um colega representando a instituição Polícia Civil. A gente não admite que continue esse descaso, temos que fazer esforços, o sindicato dentro das suas condições, a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, a sociedade. É disso que nós precisamos”, desabafou o delegado.

O sindicato cobrou também articulações políticas tanto do Secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, quanto do Delegado Geral, Francisco Sobrinho, para que as Forças Armadas pudessem auxiliar os policiais na busca de Thiago Garcez.

O delegado reclamou ainda das condições de trabalho e infraestrutura dos policias civis no interior do estado.

O delegado Thiago Garcez desapareceu na terça-feira (6) quando participava de uma operação contra traficantes no Rio Solimões.

Confira o vídeo na íntegra abaixo

o Portal EM TEMPO tentou contato com a Secretaria de Segurança e aguarda resposta.

