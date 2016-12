Sindicato dos trabalhados da construção civil denuncia irregularidades em obras do AM

Depois do deslizamento de terra que matou uma pessoa e deixou outra ferida em uma obra no Parque 10, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Cícero Custódio, convocou uma coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (9), para alertar sobre obras irregulares que oferecem riscos aos trabalhadores do setor.

Os dados do sindicato revelam que, pelo menos, outras 20 obras estão irregulares e continuam em atividade na capital. De acordo com o presidente, nos últimos cinco anos, mais de dois mil trabalhadores foram mutilados e 51 morreram durante o exercício da função em Manaus.

Cícero disse ainda que não tinha conhecimento da construção de um minishopping, onde aconteceu o desabamento na manhã da última quinta-feira (8), na Zona Centro-Sul.

A obra estava embargada desde o dia 11 de setembro, pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e pela Defesa Civil do município.

“Em pleno feriado, o responsável pela construção do complexo comercial colocou dez homens para trabalhar de forma irregular, sem a licença e sem nenhuma medida protetiva para o trabalhador. Eles não possuíam os equipamentos de segurança obrigatórios”, disse o sindicalista.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial, Construção e Montagem de Gasoduto e Oleoduto e Engenharia Consultiva de Manaus- AM (Sintracomec-AM) deve entrar com uma ação judicial contra a empresa Esac Engenharia. A reportagem entrou em contato com a direção da empresa citada pelo sindicato, que não quis se defender das acusações, mas informou que está dando assistências aos familiares das vítimas.

Nos próximos dias, o Sintracomec-AM deve propor uma nova parceria ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE), para intensificar fiscalizações às empresas de construção civil no Estado. O sindicato, que fez a denúncia sem mostrar documentos oficiais, pretende também obter informações documentais sobre os responsáveis pela obra.

“Queremos saber quais as autorizações que a construtora possuía para realizar atividades naquele local, inclusive nos feriados”, questionou Custódio.

A parceria entre o sindicato e o MPE já foi realizada em 2011, quando 21 mortes foram registradas em obras no Amazonas. No ano seguinte, esse número caiu para 7. Mas, apesar da fiscalização intensiva, não foi possível impedir mortes durante a construção da Arena da Amazônia. Na ocasião, 51 trabalhadores morreram e outros 300 ficaram com algum tipo de sequela.

