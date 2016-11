Sindicato dos Rodoviários recua e suspende greve prometida para esta quarta; categoria quer diálogo

Uma nova paralisação no sistema de transporte público nesta quarta-feira (23), prometida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), não vai ser mais realizada. A informação é do diretor do STTRM, Josildo Oliveira, que também não descarta a possibilidade de outras interrupções no serviço pelos próximos dias. As ações são em protesto contra a falta de segurança dentro dos coletivos e um novo projeto de bilhetagem, sugerido pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que extingue o pagamento em dinheiro nas catracas.

Segundo Josildo, nesta quarta, a categoria vai participar apenas de uma audiência pública que vai discutir questões de segurança no estado, a ser realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), localizado na avenida Mário Ipiranga, Zona Centro-Sul. Na ocasião, a direção do sindicato levará uma proposta que promete diminuir os assaltos nos coletivos da cidade mesmo com a utilização de dinheiro, em espécie, pelos usuários do transporte público.

“Em relação às novas paralisações, está tudo suspenso. Vamos para a Aleam discutir a segurança e até sexta-feira voltaremos a nos reunir para falar sobre novas paralisações. Enquanto isso, vamos esperar para ver o que acontece. A proposta que levaremos para eles vai funcionar muito mais que essas operações que a polícia vem fazendo, que não consegue acabar com os assaltos nos ônibus. Nós vamos mostrar como acabar sem que precise demitir mais de três mil cobradores”, disse Josildo, remetendo ao projeto sugerido pelo secretário da SSP, Sérgio Fontes, que extingue pagamento em dinheiro nas catracas e que, para os rodoviários, resultaria no fim da função de cobrador e, consequentemente, nos desligamentos dos trabalhadores nas empresas onde atuam.

A confirmação da suspensão da paralisação foi dada também pela prefeitura de Manaus após uma reunião na Casa Civil com a presença dos dirigentes sindicais. Lá, eles garantiram a normalidade do serviço. Ainda assim, o sistema de transporte coletivo será fiscalizado desde às 4h da manhã pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), que acompanhará a saída dos ônibus das garagens das empresas.

De acordo com o chefe da Casa Civil, Márcio Noronha, durante a reunião realizada hoje, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, elencou alguns pontos que, segundo ele, prejudica os trabalhadores. O dirigente citou situações como punição a trabalhadores, mudança de itinerários de linhas sem consulta prévia e a discussão em torno da substituição de cobradores por sistema automatizado, sugerido pela Secretária de Segurança Pública (SSP).

“Todos estes assuntos podem ser discutidos sem que haja interrupção do serviço. Ouvimos todas as reivindicações e aquilo que estiver ao nosso alcance, como a mudança de linhas, será tratada dentro da razoabilidade. O que for de competências das empresas serão discutidos por nós junto ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram)”, assinalou o chefe da Casa Civil.

Segundo Noronha, Givancir disse na reunião que a intenção do sindicato não é prejudicar a população que usa ônibus, mas sim garantir os direitos dos trabalhadores. “Este diálogo é fundamental. Vamos continuar sempre reivindicando o que achamos certo. Não teremos greve”, afirmou.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO