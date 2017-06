Sindicato dos Rodoviários realiza eleição na quinta: conheça as propostas das chapas

Rodoviários vão escolher seu próximo representante entre atual e antigo comando da categoria

Os rodoviários vão às urnas na próxima quinta-feira (8) para eleger o novo presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM). Ao todo, 3980 trabalhadores terão, entre as 5h e 16h, para eleger o candidato que irá representar a categoria pelo próximo quadriênio.

Serão distribuídas urnas em cada garagem de empresas do transporte público, sendo nove no total, em Manaus, para o pleito. Na sede da entidade, localizada na rua Belém, 119, bairro Nossa Senhora das Graças, haverá uma outra urna, para uso exclusivo de trabalhadores rodoviários aposentados. Fechado o prazo para votação, todas as cédulas serão encaminhadas para a sede da STTRM, onde ocorre a apuração e validação do pleito, por parte da comissão eleitoral, formada por três representantes eleitos no início do mês de março.

Mesmo com mais de 30 ações com pedido de anulação do pleito, há indícios de que a eleição será tranquila. O EM TEMPO conversou com os dois candidatos à presidência, o da Chapa 1, encabeçada por Givancir de Oliveira e o da Chapa 2 por Francisco Amaral, o “Gogó”.

Para o leitor conhecer melhor cada chapa, o EM TEMPO preparou um resumo das melhores propostas das candidatas.

Chapa 1 – Resistência e luta

Buscando a reeleição da presidência dos rodoviários, o candidato Givancir de Oliveira, tem 42 anos e trabalha há 28 anos como rodoviário. Afirma que a credibilidade da atual diretoria foi conquistada com trabalho ao longo dos mandatos dos irmãos Oliveira, que há anos estão no sindicato.

“Nós sempre procuramos ouvir o trabalhador, atender às suas necessidades e intermediar os seus problemas junto aos empresários”, disse.

Givancir cresceu dentro do meio rodoviário, iniciando a carreira como cobrador, passando a manobrista e depois motorista, profissão que ocupa até hoje. É membro da família que, desde 2005, administra o Sindicato dos Rodoviários. “Concorro à reeleição nesta quinta-feira (8) contra o mesmo grupo que atuava no sindicato até 12 anos atrás e tiramos de lá”, conta.

Cinco propostas da chapa 1:

Manter cobradores nos postos de trabalho; Concluir processo que concede benefício de insalubridade dos rodoviários; Retomar conversas com o Sinetram para executar o Plano de Participação de Lucros dos trabalhadores; Vale gás de R$ 70 reais; Gratificação para manobrista e cobrador de veículos articulados.

Chapa 2 – A hora da mudança

Encabeçada pelo rodoviário Francisco Amaral, de 46 anos, que trabalha como rodoviário há 23, a chapa 2 vem com a proposta de mudança segundo o candidato. “Nossa campanha é voltada para o lado humano, saúde e familiares dos trabalhadores rodoviários. Por isso, é a hora da mudança”.

Ainda segundo o candidato, é a primeira vez que ele concorrerá à presidência do Sindicato. “Trabalho há 23 anos como rodoviário e hoje penso que podemos fazer algo mais pelas famílias e saúde dos rodoviários, por exemplo, há mais de 1.300 trabalhadores afastados por conta dos assaltos que sofreram e, por consequência, alguns ficaram com transtornos psicológicos”.

Cinco propostas da chapa 2:

Criação da creche para as mães rodoviárias; Aquisição de ambulância para a classe rodoviária; Instalar definitivamente o Participação do Lucros e Resultados das empresas (PLR); Implantar o Centro de Referência Psicológico da Saúde do Trabalhador Rodoviário Implantação da Farmácia do trabalhador rodoviário.

Bruna Chagas e Raphael Sampaio

EM TEMPO