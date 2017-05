Sindicato dos delegados promete pedir prisão de advogado que se envolveu em briga no 19º DIP

O Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Amazonas (Sindepol) prometeu enviar uma pedido de prisão preventiva para o 2ª Vara do Tribunal do Juri, onde o advogado Luciano Eduardo de Sousa, 42, responde inquérito pelo homicídio de um Policial Militar. Segundo a entidade, durante a confusão do último domingo (28), dentro do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), ele teria ameaçado a delegada e um investigador do plantão.

Luciano, que teria ido ao DIP registrar o roubo de uma motocicleta, acabou se envolvendo em uma briga com um investigador de polícia civil após supostamente ter agredido verbalmente e desacatado a delegada Juliana Viga, plantonista do dia.

Segundo o Sindepol, até a associação dos praças da PM será convidada a assinar o pedido de prisão contra o advogado, com base no que aconteceu dentro da 19º DIP no último domingo.

“O Sindicato esta mantendo contato com a associação de praças da PM para formalizar um documento conjunto entre Polícia Civil e Polícia Militar sobre o que aconteceu na delegacia no domingo e comunicar a Segunda Vara do Tribunal do Juri e o Ministério Público, para que eles avaliem a possibilidade de que, com base nessa nova informação da ameaça a delegada, exista a possibilidade de renovar o pedido de prisão preventiva nos autos do homicídio do policial militar”, explicou o delegado Cícero Túlio, diretor jurídico do Sindepol.

Segundo Túlio, ainda foi sugerido à delegada Juliana Viga que represente contra o advogado na Comissão de Ética da OAB-AM pela conduta dele no dia da confusão.

Conduta da delegada

Para o diretor jurídico do Sindicato dos Delegados, a plantonista do 19º DIP no ultimo domingo agiu dentro da legalidade. “Quando o advogado se exaltou e começou a ameaçar a delegada, ela chamou o delegado supervisor para acompanhar a situação, para tentar contemporizar a situação. Foi a própria doutora Juliana que acionou a OAB e depois o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência quando ele já estava machucado”, lembrou Túlio que ainda destacou o fato do advogado Luciano de Souza ter se negado a deixar os policiais civis retirarem suas algemas antes de ser levado para a cela e ainda ter se negado a receber o atendimento do Samu num primeiro momento. “Quando o direito e prerrogativas da OAB chegou ele se acalmou aí aceitou retirar as algemas e receber atendimento do Samu”.

Nós tentamos entrar em contato com o advogado envolvido na confusão, mas não conseguimos os contatos do mesmo.

Márcio Azevedo

EM TEMPO