Sindicato contraria decisão da Justiça e mantém greve no transporte público nesta terça

Contrariando a decisão da Justiça do trabalho, o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus (STTR) decidiu manter a greve a partir desta terça-feira (17). A informação foi repassada, na noite desta segunda-feira (16), por meio do vice-presidente, Josildo Oliveira.



A greve no sistema de transporte público inicia ainda na madrugada, mesmo com a determinação do pagamento de multa de R$ 100 mil por dia de paralisação. De acordo com Josias, a suspensão da greve é uma decisão equivocada, pois foram cumpridas todas as regras da Lei de Greve, desde o anúncio formalizado na última quinta-feira (12).

“Depois de toda a regulamentação, aí vem a Justiça e quer que rode 100% da frota? Negativo! A greve está mantida e, se for o caso, pagaremos a multa por parar as atividades”, informou o vice-presidente do STTR.

Ainda segundo Josildo, durante a madrugada é que será decidido a porcentagem da frota que deixará de operar os serviços na cidade. “Por enquanto é apenas 70%, mas vai depender dos trabalhadores. Pode variar para mais ou para menos, mas vai depender da aprovação de cada garagem.”, concluiu Josildo Oliveira.

A categoria reivindica o pagamento dos Dissídios Coletivos de 2016, que tem data base até o dia 1º de maio e está sob análise do Tribunal Superior do Trabalho (TSE). A paralisação está prevista para ter início por volta das 4h e pode atingir mais de 500 mil pessoas em Manaus.

Na decisão da Justiça, a juíza Eliane Leite Correia aponta que se deve manter 100% da frota em circulação, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100 mil. Além disso, o sindicato não poderá promover novas paralisações sem que cumpra exigências legais.

Isac Sharlon

EM TEMPO