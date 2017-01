Sindicato apresenta ‘Especial Cazuza e Barão Vermelho’

Os especiais de grandes nomes da música se tornaram marca registrada do Sindicato BBQ-Drinks. Neste sábado (28), a casa noturna – localizada na rua Maceió, Vieiralves – apresenta mais um show imperdível: um especial com grandes sucessos de Cazuza e Barão Vermelho.

A banda Bates Motel abre a noite tocando um setlist de pop composto por canções das bandas Muse, Linkin Park, Panic! At The Disco, entre outras. Logo após, os sucessos de Cazuza e Barão Vermelho serão interpretados por Eraldo Bandeira e “Os Fora da Lei”. Os show’s iniciam às 22h e os ingressos serão vendidos ao valor de R$ 20.

No especial, o cantor Eraldo Bandeira interpreta os grandes sucessos do cantor carioca (morto em 1990), acompanhado pela Banda “Os Fora da Lei”, composta por Fabrício Rodrigues na guitarra, Rock Marques no Baixo, James Haugen na Bateria e Pedro Baptista nos teclados.

Segundo Bandeira, o repertório foi montado de acordo com as indicações do público da casa, que são fãs do grande compositor brasileiro. “É incrível como durante as minhas apresentações, as pessoas solicitam que eu cante músicas do Cazuza, acredito que seja por causa do timbre parecido e pelo grande número de especiais que já realizei”, conta o músico.

No repertório, estão incluídas músicas como: “Exagerado”, “O Tempo não Para”, “Ideologia”. Sucessos da época em que Cazuza integrava o Barão Vermelho como “Puro Êxtase”, “Por Você”, “Pense e Dance”, também terão espaço no show.

Com informações da assessoria