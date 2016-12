Sindicato alerta para indústria de pão clandestina

Pelo menos 1,6 mil panificadoras e padarias que atuam em Manaus estão na clandestinidade, sem cumprir quaisquer obrigações sociais, tributárias e trabalhistas. A denúncia foi feita pelo Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Amazonas (Sindipan), que apontou os riscos que a produção clandestina traz para o consumidor em se tratando de saúde e qualidade de vida.

De acordo com o levantamento do Sindipan, os estabelecimentos clandestinos atuam, principalmente, na zona periférica da capital, onde não há fiscalização suficiente para coibir os abusos praticados contra a lei do consumidor. Segundo o presidente do Sindipan, William Teixeira Barbosa, a atuação desses estabelecimentos traz prejuízos não só para o setor, como também para o Estado e município, uma vez que os danos vão além da concorrência desleal.

Barbosa fez questão de ressaltar que, em se tratando de panificação e confeitaria, nem sempre o preço mais baixo significa o melhor, já que, na maioria dos casos, essas empresas que agem na ilegalidade não sofrem fiscalização nem têm controle de qualidade, oferecendo à população um produto de origem duvidosa.

O representante do Sindipan falou ainda que por não terem custos com impostos, pois os sonegam, os clandestinos vendem mais barato, prejudicando quem atua na legalidade. “O principal problema é o risco que os consumidores passam ao adquirirem o pão ou os biscoitos sem os cuidados básicos em relação à manipulação, manutenção e conservação dos alimentos antes da venda”, alertou o presidente.

Henrique Xavier

Jornal EM TEMPO

