Sindecon-AM vai fiscalizar falsos economistas em empresas de Manaus

O Sindicato dos Economistas do Amazonas (Sindecon-AM) vai iniciar, a partir desta semana, uma fiscalização nas empresas de grande porte situadas em Manaus, para identificar a eventual atuação de profissionais exercendo ilegalmente a função. O Sindecon-AM estima que a cada dez grandes empresas, pelo menos três contratem profissionais para atuar como economista de forma irregular.

“Essa medida tem dois principais objetivos: prevenir os riscos financeiros que as empresas possam ter na contratação equivocada de profissionais não credenciados e evitar que profissionais sem registro ocupem a função de economistas habilitados para o trabalho”, apontou o presidente do Sindecon-AM, Marcus Evangelista.

De acordo com a Lei Federal 1.411/1951, é considerado economista, o Bacharel no curso de Economia com registro no Corecon e com a anuidade em dia no órgão. A multa pelo exercício ilegal da profissão à pessoa física pode chegar a mais de R$ 1 mil, além do enquadramento no crime de falsidade ideológica. Para a pessoa jurídica, a penalidade financeira pode ultrapassar a R$ 4 mil, conforme o regimento da profissão.

De acordo com Evangelista, a contratação de um profissional não habilitado na área pode gerar problemas como a inviabilização de projetos econômicos junto a órgãos como a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Banco da Amazônia (Basa), Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (Seplan), além de comprometimento do mercado. A lei federal prevê que esses projetos só podem ser assinados por um economista.

Outro risco que um economista irregular pode gerar a uma empresa ou órgão público exercendo ilegalmente a função é o prejuízo à administração de bens e investimentos. “Ele pode fazer uma orientação equivocada na aplicação de recursos e colocar em risco todo um patrimônio”, completou Evangelista.

Ele relembrou que na época em que foi presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM) – de 2013 a 2014 -, atuou firmemente na fiscalização da profissão, chegando a enquadrar pelo menos dez empresas por mês por conta da contratação irregular de economistas. “Havia nutricionista e até pedagogo atuando como economista em grandes empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), um verdadeiro absurdo”, disse o presidente do Sindecon-AM.

