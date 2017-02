Sinalização de vias do bairro Santo Antônio é revitalizada

As principais vias do bairro de Santo Antônio, na Zona Oeste, começaram a receber revitalização da sinalização horizontal de trânsito. O trabalho será ampliado para outras ruas da comunidade seguindo o planejamento da Prefeitura de Manaus para implantar medidas que garantam trânsito seguro para condutores e pedestres.

A revitalização foi iniciada na Rua Luis de Camões e nas intercessões com as ruas José Bonifácio, Rio Branco e São Tomé. O binário viário da Rua Evangelina Brown com a Rua São Francisco também está recebendo nova sinalização.

Novas faixas de pedestres foram implantadas na frente das escolas Guilherme Barbosa Becker, Melo e Póvoas, do CMEI Jean Piaget, Feira Coberta do Santo Antônio e Câmara Municipal de Manaus. Foram revitalizadas também linhas duplas amarelas para dividir o fluxo de veículos, legendas PARE nas intercessões de vias e linhas de retenção antes das faixas de pedestres.

O trabalho de revitalização de sinalização no bairro será ampliado para as ruas Raul Azevedo e Padre Francisco. Moradores interessados em sugerir medidas de trânsito mais seguro, podem solicitar por meio do telefone 0800 092 1188 ou pelo facebook.com/manaustransoficial.

Com informações da assessoria