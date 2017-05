Simpósio de Combate à Corrupção recebe nomes nacionais em Manaus

Após o sucesso de 2016, a Associação Nacional de Delegados Federais do Amazonas (ADPF-AM) realiza nos dias 8 e 9 de junho, no Teatro Manauara, no Manauara Shopping, o 2º Simpósio Nacional de Combate à Corrupção com a presença de importantes nomes ligados a Polícia Federal e ao judiciário brasileiro como Guilherme Nucci, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).

Segundo Pablo Oliva, delegado federal e presidente da ADPM-AM, o simpósio é destinado à sociedade em geral, mas principalmente para estudantes universitários, pequenos e grandes empresários, servidores públicos e profissionais liberais. “Isto porque, a corrupção se faz presente em todos os segmentos da iniciativa pública e privada. O trabalho de instituições como a Polícia Federal, por exemplo, depende do apoio e da participação de todos”, exemplifica.

Este ano, o evento contará com as palestras de Guilherme Nucci, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e doutor criminalista; Ney Bello, desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e mestre em direito ambiental; Gilson Dipp, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ex-corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); Wallisney Oliveira, juiz federal da 10ª Vara do Distrito Federal e atuante nas operações ‘Lava-Jato’ e ‘Zelotes’ e Coriolano Almeida, diretor jurídico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e mestre em direito digital.

Oliva adianta que a abertura do simpósio acontecerá no dia 8, a partir das 13h30, com a presença do desembargador Ney Bello e seguindo com a série de palestras. “O desembargador mostrou-se muito solicito e interessado em participar de um evento com esse tema. Em tempos de tantos escândalos, nada mais justo do que contarmos com a presença de ilustres palestrantes. Além disso, o magistrado possui uma carreira irretocável dentro do judiciário federal, sendo responsável pela publicação de três livros e pertence à Academia Maranhense de Letras”, ressalta o delegado federal.



A iniciativa contará também com as presenças de Felipe Hayashi, delegado federal e coordenador da ‘Operação Lava-Jato’, em Curitiba; Márcio Alberto, delegado federal e professor da Universidade Federal de Sergipe (UFS); Rafael Dantas, delegado federal e professor da Escola Nacional dos Delegados da Polícia Federal (EADELTA); Eduardo Fontes, delegado federal e professor de criminologia do CERS e Aniello Aufiero, doutrinador penal e advogado criminalista.

Os principais temas abordados serão as organizações criminosas, a ‘Operação Lava-Jato’, investigações policiais, delação premiada, acordos de leniência e compliance e legislação anticorrupção. “Todos aquelas assuntos que estamos acostumados, infelizmente, a ver e ouvir todos os dias nos noticiários serão abordados pelos nossos palestrantes. Queremos que a sociedade aproveite ao máximo essa oportunidade e que todos saiam de lá cientes e com clareza de qual é a atual situação do nosso país”, finaliza o presidente da ADPFAM.

Os ingressos, que já estão no segundo lote, podem ser adquiridos na bilheteria do próprio teatro e no Preparatório Aufiero (Rua Belo Horizonte, 1.050, Adrianópolis) ao preço de R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia). Para mais informações, basta entrar em contato por meio dos telefones (92) 3643-5048 ou 3342-8030.

