Simone & Simaria, Anitta e JetLeg ‘incendiam’ público manauara no Balada Loka

“Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga aumenta o som…”, foi assim que centenas de fãs manauaras ecoaram o hit das Coleguinhas Simone & Simaria com a popstar Anitta, no Pódium da Arena da Amazônia, localizado na avenida Pedro Teixeira, Zona Oeste de Manaus, na noite desta segunda-feira (4), véspera do feriado de Elevação do Amazonas à categoria de província.

Anitta entrou primeiro e agitou a galera com todos os hits, inclusive os internacionais, como “Paradinha”e “Sim ou não”. O público foi ao delírio com “A Sua Cara” parceria da cantora com Major Lazer e Pabllo Vittar.

Anitta foi a primeira atração nacional da noite a subir do palco – Fotos: Márcio Melo

A fã de carteirinha Simone Litaiff, que é dona de casa e tem 50 anos, disse que começou a gostar de Anitta por ela ser empoderada.

“Essa menina veio para revolucionar. Eu adoro a Anitta por causa das músicas de empoderamento feminino. Mandei fazer até essa blusa”.

Para Joana Martins, estudante de 25 anos, a Anitta representa a nova geração de mulheres. “Ela fala tudo o que queremos dizer nas letras. Imagina quando ela estourar no outros países. Annita é o poder!”.

A dupla Simone & Simaria entrou no palco pouco depois de Anitta e incendiou os fãs que estavam ansiosos para ouvir os grandes hits das musas do sertanejo.

Anitta cantou seus principais sucessos e as recentes músicas lançadas visando a carreira internacional

A reportagem encontrou um grupo de amigos advogados e administradores que acompanham a dupla há mais de 10 anos.

A advogada Camile Andrade é apaixonada pelas irmãs e disse que foi a todos os shows da dupla em Manaus, inclusive, também fora da capital. “Eu adoro elas desde quando cantavam forró. E fui a todos os show até quando tinham a banda de forró”.

O Balada Loka ainda contou com a participação do Dj JetLeg, com as melhores canções da atualidade e que encerra a grande festa.

Simone & Simaria

Apaixonadas por música desde crianças, Simone e Simaria começaram a cantar ainda bem pequenas. Quando Simaria fez nove anos e Simone sete, as irmãs começaram uma carreira profissional, fazendo apresentações em eventos das prefeituras de cidades da Bahia.

Quatro anos depois, Simone e Simaria se mudaram para São Paulo junto com a mãe, onde Simaria começou a fazer shows em uma casa de forró. Foi nesse período em que Simaria conheceu o cantor Frank Aguiar, com quem passou a trabalhar. Mais tarde, escolhida por meio de um concurso com o público, Simone também entrou para a banda de Frank, juntando-se à irmã, quando ganharam o apelido de “as pirralhinhas”. A parceria durou sete anos para Simaria e cinco para Simone, até que as irmãs quiseram a investir em novos projetos e começaram a fazer shows sozinhas.

Em 2007, surgiu o convite para integrarem Forró do Muído. No começo de 2012, a dupla iniciou uma nova fase, investindo na carreira solo. No novo trabalho, Simone e Simaria apresentam mais músicas de autoria própria e investem em parcerias, sempre inovando e buscando tendências.

Anitta

Larissa de Macedo Machado, mais conhecida como Anitta, é uma cantora, compositora, atriz e dançarina brasileira que começou cantando funk e hoje é a musa da música pop. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no dia 30 de março de 1993. No ano de 2009, ela começou a publicar vídeos, em seu canal no YouTube, realizando versões , dançando e conquistando vários fãs.

Em 2011, ela foi convidada pelo produtor Batutinha para fazer alguns testes após este conhecer um de seus vídeos. Após ser aprovada, ela assinou com a Furacão 2000. No mesmo ano, lançou sua primeira canção nas rádios do Rio de Janeiro, o single promocional – Eu Vou Ficar. Com a ajuda do produtor Batutinha, ela decidiu colocar mais uma letra t no nome.

Em junho de 2012, Kamilla Fialho, vendo uma apresentação no palco de Anitta, resolveu a empresariar pagando uma multa de duzentos e vinte e seis mil reais que a gravadora exigia para liberar a cantora. Sem gravadora, Kamilla pagou R$ 40 Mil para gravar o clipe de – Meiga e Abusada. Em janeiro de 2013, com o sucesso no Rio de Janeiro, rendeu um contrato com a gravadora Warner Music. A canção Meiga e Abusada entrou no top dez das músicas pedidas das rádios brasileiras. Em maio do mesmo ano, a canção foi incluída na trilha sonora da telenovela Amor à Vida da Rede Globo.

Depois ela criou a coreografia – quadradinho, que fez muito sucesso nas coreografias dos grupos de funk. O primeiro álbum de estúdio intitulado Anitta, foi lançado no dia 06 de junho de 2013. O videoclipe da canção de trabalho, – Show das Poderosas, teve grande repercussão na mídia no mês de maio de 2013, isso contribuiu fazendo com que o vídeo se tornasse o mais visto no Youtube Brasil, ultrapassando 10 milhões de visualizações naquele mês.

Bruna Chagas

EM TEMPO

