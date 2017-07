Silvio Santos elogia Thammy Miranda: ‘É um garoto perfeito’

Thammy explicou que teve a oportunidade de se adequar ao sexo que realmente o cérebro condizia – Reprodução

Thammy Miranda participou do ‘Programa Silvio Santos‘, na noite deste domingo (16), e ganhou elogios do dono do SBT, que comentou sobre as mudanças no corpo de Thamy.

“Em outros países, ele passa tranquilamente por homem. Está com todas as características masculinas. É um garoto perfeito, bonito e tem os olhos claros”, disse Sílvio.

Thammy explicou que teve a oportunidade de se adequar ao sexo que realmente o cérebro condizia: “A gente nasce homem, mas falta alguma coisa. Eu não escolhi ficar assim, nasci assim. Só estava em um corpo errado”.

Leia também: Namoro entre Thammy Miranda e modelo Andressa Ferreira chega ao fim

A mãe do ator, Gretchen, participou do programa e revelou que ficou feliz com a nova vida do herdeiro. “Agora ele pode se transformar, tomar o hormônio e ser ele mesmo. Eu fico feliz, pois ele está feliz”.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Leia mais:

Gretchen diz que está surpresa com seu novo público

Thammy Miranda garante que amigos aprovaram peitoral e que mostrará resultado na praia

Silvio Santos brinca com Maísa e diz que ela tem tendência a engordar