Silvio Santos brinca com Maísa e diz que ela tem tendência a engordar

Silvio Santos segue com as brincadeiras no programa que leva o seu nome. Ele voltou a mirar em Maisa Silva, na noite deste domingo (25), uma semana após a atriz se envolver em polêmica ao rejeitar namoro com Dudu Camargo. O apresentador comparou a apresentadora à Larissa Manoela e, em tom de brincadeira, disse que a adolescente de 15 anos tem tendência para engordar.

As brincadeiras do dono SBT começaram logo depois que a atriz ganhou uma homenagem pelo seu aniversário e foram exibidas cenas da sua primeira participação no “Programa Raul Gil”, na época exibido pela Band. “É! Você já era inteligente desde pequenininha. Mas agora tem que tomar cuidado porque está começando a dar sinais de quem tem tendencia para engordar”, disparou.

“Eu tenho?”, questionou. “A minha roupa não é apertada…”, justificou a atriz. “Mas estou vendo a bochechinha também”, cutucou Silvio, soltando sua tradicional gargalhada.

Silvio Santos brinca com Maisa em programa -foto:Divulgação

“Eu sempre tive bochecha”, respondeu, sem jeito, a jovem.

O pai de Patricia Abravanel insistiu. “Você era uma menina bonitinha agora não sei… Está uma mocinha bonitinha. Ainda continua…Não é você quem namora muito. Quem namora muito é aquela outra menina. Aquela loirinha bonita”, apontou. “A Larissa”, respondeu Maisa. “Vocês são dois tipos de beleza”, elogiou o apresentador, acrescentando: “Mas ela não parece tão inocente como você. Você parece mais inocente. Mas dizem que as mais parecidas com inocentes são as mais terríveis. Verdade?”, questionou.

“Silvio eu acabei de completar 15 anos. Acho que a gente não deve entrar nesse assunto”, pediu a garota.

Em outro momento, o apresentador brincou que havia dispensado a mulher, Iris Abravanel, e queria se relacionar com Flor, Helen Ganzarolli ou Livia Andrade. “O senhor tem que ler a Bíblia”, sugeriu.

“Mas ela me deixou. Não tenho culpa disso”, ironizou Silvio.

“Separou? O senhor não estava dando conta do recado?”, disparou a adolescente, que se vestiu de Minion ao curtir pré-estreia de filme.

O dono do SBT disse ainda que a pupila vai ter dificuldade de arrumar casamento porque acredita entender de tudo.

EM TEMPO