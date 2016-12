Silvio Romano é empossado na Sead

O novo secretário de Estado de Administração e Gestão (Sead), Silvio Romano, tomou posse na manhã desta segunda-feira (19), em ato realizado na sede do governo, na presença do governador José Melo e do secretário da Casa Civil, José Alves Pacífico. Romano assumiu tendo como uma das prioridades tocar o projeto de modernização da gestão administrativa do governo, que está em andamento e que promete otimizar o desempenho da máquina pública.

Romano substitui Evandro Melo, irmão do governador que, há menos de uma semana entregou uma carta a José Melo onde pedia a exoneração. No documento, Evandro dizia que precisava dar atenção a esposa, Graça Melo, que está com uma doença degenerativa e em estado crítico.

Em entrevista ao EM TEMPO, Evandro ressaltou que antes de entregar o cargo passou todas as demandas para Romano.

“Passei para ele tudo direitinho até sexta-feira, inclusive, outras obrigações minhas que não fazem parte da secretaria, como a construção de uma nova matriz econômica ambiental do Estado, que deverá ser aprovado na Assembleia Legislativa do Estado, ainda este ano”.

