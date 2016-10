Silas recua e declara apoio a Marcelo Ramos para segundo turno em Manaus

Vinte e quatro horas depois de ter declarado em coletiva o desejo de não apoiar nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno em Manaus, o deputado federal Silas Câmara (PRB) – terceiro mais votado para prefeito da cidade no último domingo (2) – oficializou, na noite desta terça-feira (4), apoio à candidatura do adversário de Arthur Neto (PSDB), o prefeiturável Marcelo Ramos (PR).

A assessoria do ex-candidato Silas Câmara confirmou o apoio nesta terça-feira (4), mas disse que a oficialização será divulgada pela equipe da coligação ‘Mudança para transformar’. A aliança, segundo a assessoria do terceiro colocado no pleito municipal, veio após o comprometimento de Marcelo em dar continuidade em algumas propostas apresentadas por Silas durante a campanha.

Confirmando o que foi divulgado pela assessoria de Silas, a aliança foi firmada na noite de hoje. De acordo com nota divulgada pela coligação ‘Mudança para transformar’, “todo o processo de costura para o apoio de Silas foi conduzido pelo senador Omar Aziz (PSD)”.

“Marcelo Ramos assumiu o compromisso de priorizar alguns pontos defendidos por Silas na sua campanha: a escola de tempo integral aproveitando espaços comunitários, igrejas e associações; fortalecimento do serviço de atenção básica de saúde, investir na política de segurança pública municipal, com o ronda dos bairros municipal; transparência das contas públicas; manter no calendário cultural de Manaus eventos como a Marcha para Jesus, Louvor na Praia e Pentecostes; e valorizar a família em todas as ações da administração e na conduta como prefeito”, informa a nota.

As evidências de que Silas apoiaria Marcelo para o segundo turno das eleições começaram a ficar mais fortes após a esposa do deputado federal, Antônia Lucia, publicar uma foto na rede social onde o casal aparece ao lado do senador Omar Aziz, com a legenda “aliança sempre certa”.

O evento que formalizará o apoio será nesta quinta-feira (6) na casa de eventos Dulcillas.

Por equipe EM TEMPO online