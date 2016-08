Silas faz caminhada no Santo Agostinho e reúne 6 mil

Na manhã deste domingo (21), o candidato a prefeito de Manaus, Silas Câmara, reuniu mais de 6 mil pessoas para uma caminhada pelas ruas do bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. O vice, coronel Amadeu, e os candidatos ao vereador da Coligação Somos Todos Manaus, além de lideranças comunitárias de todos os bairros da capital, também estiveram presentes.

“É uma caminhada revigorante de quem quer a mudança em Manaus. As pessoas estão conhecendo e gostando das nossas propostas, conversando com a gente e indo às ruas apoiar uma nova realidade que será construída na nossa cidade”, vibrou Silas.

“Iniciamos uma campanha bonita, que está conquistando o coração das pessoas. Esta caminhada aqui no Santo Agostinho é a prova de que estamos no caminho que Manaus quer seguir”, completou o coronel Amadeu.

Antes da caminhada, Silas e coronel Amadeu conversaram com as lideranças em evento que lotou o Dulcila’s Buffet, mesmo numa manhã de domingo. No local, Silas apresentou seu plano de governo já registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) e falou sobre o novo jeito de administrar a cidade que será implementado a partir de 2017.

“Implantaremos quatro subprefeituras em Manaus, uma em cada zona geográfica da cidade. Vamos valorizar os Conselhos Comunitários. Eles representarão o empoderamento social da comunidade, tornando-a parceira imediata nas tomadas de decisões de assuntos inerentes ao seu dia-a-dia”, explicou Silas.

No sábado (20) à noite, logo após a vitória da Seleção Brasileira na disputa pela medalha de ouro da Olimpíada, Silas e coronel Amadeu reuniram lideranças da zona centro-oeste de Manaus e apresentaram as propostas na área de segurança pública e saúde.

“Vamos atuar sim e dar nossa contribuição para a segurança pública. O Ronda Comunitária é uma criação de quem conhece muito do assunto, o nosso vice, coronel Amadeu, o cara do Ronda no Bairro. Uma das novidades é a aquisição de horas extras de Policiais Militares, Civis e Bombeiros, medida que já acontece em grandes metrópoles como São Paulo”, revelou Silas, um parlamentar experiente com cinco mandatos seguidos como deputado federal.

“Além disso, vamos integrar as ações da Prefeitura com o Sistema de Segurança Pública do Estado na política de prevenção de crianças e adolescentes que cometeram ato infracional e cumprem liberdade assistida”, finalizou Silas.

Com informações da Assessoria