Silas destaca importância do jornalista em visita ao EM TEMPO

Nesta sexta-feira (7), quando se comemora o dia do Jornalista, o deputado federal Silas Câmara, 54, recém-formado na área, destacou a admiração do trabalho deste profissional e a importância do diploma. O político acredita que o Jornalismo está entre os cursos em que os parlamentares deveriam estudar.

Silas, que já apresentou programa de televisão, se formou, há duas semanas, em um curso especial, que possibilita viabilizar o tempo de estudo para os fins de semana. O deputado acredita que o jornalista é um profissional completo, que entende de tudo um pouco.

“Eu acredito que um deputado federal deveria fazer Direito, Jornalismo e Marketing. Eu vejo que quem quer colocar a própria imagem na tela, tem que ter diploma. Tem que estudar e se formar. Estou muito feliz em alcançar esse objetivo de ser jornalista, nunca é tarde para fazer o que se gosta”, destacou.

Além do Jornalismo, Câmara também falou de outros assuntos durante visita às dependências do jornal EM TEMPO. O deputado federal respondeu à questões como terceirização, fundo partidário, reforma política e o seu futuro político. A entrevista completa estará disponível ao leitor na edição de domingo de Páscoa, no dia 16 de abril.

Manoela Moura

EM TEMPO