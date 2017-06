Silas Câmara fala sobre pré-candidatura ao governo e adianta propostas

O deputado federal Silas Câmara (PRB) é o quarto convidado de uma série de entrevistas que o Jornal Amazonas EM TEMPO realiza com os pré-candidatos ao governo do Estado do Amazonas, na eleição suplementar que acontece dia 6 de agosto. A conversa completa será publicada na coluna “Com a Palavra”, no caderno de política da edição do próximo domingo (18) do Jornal EM TEMPO .

Silas vai estar na coluna ‘Com a Palavra’ do próximo Domingo – Michael Dantas

Durante a conversa com a jornalista Fabiane Morais, o deputado falou sobre o momento político e econômico do Amazonas. Silas Câmara comentou ainda que, caso seja eleito, seus maiores desafios nos 14 meses de gestão serão relacionados à segurança pública, saúde e setor primário do estado.

O deputado comentou também que vem desenvolvendo trabalhos no interior. De 23 janeiro a 31 de março deste ano, Silas visitou, juntamente com seu vice, coronel Amadeu Soares, todos os 62 municípios do Amazonas.

“Vamos enfrentar essa campanha de cabeça erguida. Saímos da eleição para prefeito apenas com dois partidos aliados, agora já somos quatro. A nossa estratégia para vencer essa eleição será de muito trabalho, ficar perto do povo, nada de promessas que não possam ser cumpridas. Será uma campanha de propostas retas e claras. Precisamos estabilizar o nosso Estado e trazer desenvolvimento e prosperidade”, declarou Câmara.

Silas tem 20 anos de vida pública e está no seu quinto mandado de deputado federal consecutivo. Ele disputou as últimas eleições para prefeito de Manaus, e acabou na terceira posição.

Mara Magalhães

