Silas Câmara declara apoio a Amazonino Mendes para governo do Amazonas

O deputado federal Silas Câmara (PRB) disse na manhã desta segunda-feira (19) que irá apoiar a chapa encabeçada por Amazonino Mendes (PDT), na eleição suplementar para o Governo do Estado. Na sexta-feira (16), Silas anunciou que desistiu de concorrer ao pleito.

“Eu estou aqui anunciando oficialmente o nosso apoio ao ex-governador Amazonino Mendes. Amazonino foi governador três vezes. Dentre os candidatos atuais é o que mais reúne experiência para, em 14 meses, estabilizar o Amazonas e depois o Estado seguir em frente. Sabemos que será uma candidatura que poderá governar em paz. Existem muitas operações acontecendo no País e votar em uma candidatura que possa ser abatida no meio do mandato pode ser muito perigoso para o Estado E votar em quem não temos certeza que vai completar o mandato, é muito perigoso para o Amazonas.”, disse o deputado.

Silas aproveitou para mandar um recado para os eleitores. “Não dá para imaginar que tudo está acontecendo em nosso país não tem a ver com nosso voto. Tem tudo a ver com o nosso voto. Eu quero ficar com a minha coerência, por isso eu anunciei meu voto ao Amazonino. E temos com ele a segurança de que ele vai cumprir o mandato de 14 meses”.

Em relação ao apoio por parte das igrejas, Silas preferiu não falar por elas. “As igrejas são outra etapa. Elas tem um apoio muito superior ao meu, mas quem gosta do Silas Câmara, vai seguir com o Amazonino Mendes.”, declarou.

Com a adesão do PRB, PTC e PSC, Amazonino Mendes deve ser o candidato com mais tempo de TV na propaganda política. “Nosso grupo dá uma robustez fantástica à candidatura. Damos não só mais tempo de televisão ao Amazonino, mas também uma capilaridade que nenhum outro grupo tem”, disse Silas Câmara.

